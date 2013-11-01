英国数据：10月制造业成长强劲，得益于出口订单分项创逾两年高点

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
数据公司Markit称，10月制造业PMI小幅下滑至56.0，但仍然接近8月的两年高点57.1，9月数据下修后为56.3。
高于50的数值意味着制造业扩张。Markit分析师Rob Dobson表示，该数据说明英国制造业表现强于其他国家，季度增长介于1.0-1.5%。
Dobson称，“虽然制造业占英国经济比重不到11%，但当前制造业的成长势头仍将为10月经济提供一大助力。”
英国经济在9月当季增长0.8%，为逾三年以来最佳表现，受助于制造业0.9%的增长。
出口订单类分项PMI指数从53.6升至56.5，为2011年2月以来最高，亚洲、美国、欧洲大陆、中东和俄罗斯需求全面改善。
“在受益于全球市场改善方面，英国不再落后。国内市场走强，借助于近期的大量正面经济信息，仍将是经济复苏的主要推动力量，”Dobson称。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编