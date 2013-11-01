英国数据：10月制造业成长强劲，得益于出口订单分项创逾两年高点

数据公司Markit称，10月制造业PMI小幅下滑至56.0，但仍然接近8月的两年高点57.1，9月数据下修后为56.3。

高于50的数值意味着制造业扩张。Markit分析师Rob Dobson表示，该数据说明英国制造业表现强于其他国家，季度增长介于1.0-1.5%。

Dobson称，“虽然制造业占英国经济比重不到11%，但当前制造业的成长势头仍将为10月经济提供一大助力。”

英国经济在9月当季增长0.8%，为逾三年以来最佳表现，受助于制造业0.9%的增长。

出口订单类分项PMI指数从53.6升至56.5，为2011年2月以来最高，亚洲、美国、欧洲大陆、中东和俄罗斯需求全面改善。

“在受益于全球市场改善方面，英国不再落后。国内市场走强，借助于近期的大量正面经济信息，仍将是经济复苏的主要推动力量，”Dobson称。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)