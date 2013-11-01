香港已公布经济指标--2013/11/1

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年9月 综合消费物价指数（CPI +4.6 +4.5 +3.8 ） 2013年9月 甲类消费物价指数（CPI +5.1 +4.9 +4.3 A） 2013年9月 零售销售值 +5.1 +8.1 +9.4 2013年9月 零售销售量 +4.9 +7.2 +8.5 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年7-9月% 13年6-8月% 12年7-9月% 失业率 3.3 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年9月 贸易赤字／盈余 -42.01 -39.57 -45.15 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)