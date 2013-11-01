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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 12:10 BJT

印度股市：强劲外资流入推动BSE指数创下纪录新高

路透孟买11月1日 - 印度股市BSE指数 周五触及纪录高位，因强劲的外资流入推动塔塔汽车 等绩优股上涨。

外资在周四净买入187.5亿卢比的印度股票，创下5月21日以来最大的单日买入量。这已经是外资连续第20天买超印度股票，此间总计买超近1,819.2亿印度卢比(29.6亿美元)。

BSE指数上涨0.4%，达到日高21,246.72点，超越在2008年1月10日触及的前次高点21,206.77。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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