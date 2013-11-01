中国货币市场：回购利率多续大跌，财政投放料助力资金面进一步好转

路透北京11月1日 - 中国银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。

市场人士并预计，财政资金助力下，资金面有望进一步好转，月初存款准备金清算不会带来太大冲击；并关注央行操作动向。

“央妈放水，财政投放给了大家一点信心，现在变比较难出钱的节奏了，”上海一大型银行交易员称。

她进一步预计，下周二(5号)存款准备金清算应该问题不大，11月惯常也都是财政投放月，加之又见财政部盘活存量资金的通知，流动性有望进一步转好，基准七天回购利率也有望再次回落至4%左右的水平。唯一需要紧盯的是，央行政策操作会如何动。

两家国有大行的货币交易员亦验证，近日可见财政资金投放注入市场。其中一位也预计，月初存款准备金清算对其影响不大。

财政部日前发文要求，2013年和2014年底，各级财政结余结转资金要在上年的基础上分别压缩15%以上，2015年底各地公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过9%，目前比重低于9%的应只减不增。

本地媒体周四报道称，10月前27日，四大行新增贷款仅为930亿元人民币，而同期存款流失高达12,900亿。或意味着11月初存款准备金清算，资金面压力不大。

为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2919 4.6060 -31.41

七天 4.6122 5.0305 -41.83

14天 5.0285 5.5197 -49.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4100 4.4250 -1.50

七天 4.2100 3.1850 +102.50

14天 4.2500 4.0500 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.3600 4.6800 -32.00

七天 4.6360 5.0500 -41.40

14天 5.0300 5.5000 -47.00

Shibor

其中:隔夜 4.2883 4.5900 -30.17

七天 4.6100 4.9930 -38.30

三个月 4.6925 4.6948 -0.23