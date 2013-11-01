台湾货币市场：提存期底料顺利去化多余资金，等待364天期存单标售

* 超额准备快速上扬，旬底应可顺利去化

* 等待364天期存单标售，预料得标利率走低

* 下一旬资金水位料将垫高，宽松环境难改变

记者 董永年

路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。受月底部分银行无法拆出影响，昨日累计超额准备快速上扬，惟银行资金调度人士表示，由于本提存期底正好遇到假日积数要加三天，各家业者均小心应对。从上午拆入需求即增加来看，不至于有太多资金滥在帐上。

他们并指出，近日央行下午冲销力道均温和放大。昨日超额准备走高，一方面是因为多家银行碍于内规于月底不能拆款；此外，今日就是本旬最后交易日，若先前负数冲太高要算三天，最好留一些部位在今天处理。

“大家都调刚好，若缺钱上哪去找。”一位大型公股银行资金调度人士说。

市场也观望中午要标售的364天期存单，受预期资金料将持续宽松影响，一般预料本次加权平均得标利率将较前次下滑0.5-1个基点。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走升4.3分报29.412。

**台股 跌0.64%，报8,396.25点；成交量 报564.84亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日报0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.450%。

**短票成交天期拉长**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日市场资金偏多，因此短票成交的天期也略为拉长，利率则维持现有的0.63%水准不变。预料下一旬资金宽松条件不变，直到12月中下旬才有可能转紧。

一大型票券商交易员表示，今日一早拆款与买票电话就不断。有外商银行为去化资金购买银行保证或高信评的免保票，天期介于一至三个月的成交利率低见0.60-0.62%。主要是受到财政部取消标售91天期国库券，致使资金涌向货币市场。

“天期有略微拉长到33-34天，若高于40天利率就要开0.635-0.64%。”一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则称，有的天期还可以做到两个月。不过也有一大型公股银行交易员说，只有买两周的短票，利率还是在0.63%。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。

今日央行存单到期金额3,583.8亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

下周央行存单到期共1兆5,854.90亿台币，分别为周一4,958.20亿、周二1,584.50亿、周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，经修正后，周四超额准备为839亿台币，累计超额准备为5,563亿，加计前期1%的超额准备为6,379亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。证券资金调度人士指出，今天为旬底最后一个交易日，整体资金情势依旧宽松，下周将展开新的一旬，银行间资金水位料将垫高，部分券商试图在旬初引导RP利率向下测试。

展望下周，证券RP交易人士指出，月初、旬初资金情势例行性较显宽裕，加以下周央行存单到期金额达1.58兆(万亿)台币，将垫高银行间资金水位，料下周RP利率主交投仍将朝区间低位迈进，并预期11月上旬RP利率报价应该有机会往下调一个基点。

“ 资金缺口不大，到期续做就平了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，今日资金情势持续宽松，RP利率续处既有区间，展望下周银行间资金情势宽裕，RP利率只会往下探低，不过先前已微降公司债RP利率，下周将暂持平在原有区间，至于公债RP则有增加券源，成交利率维持不变。

近期公司债交割因子包括今日的阳明海运 公司债50亿台币及下周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，上日亦同。