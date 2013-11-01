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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 12:14 BJT

日本债市：基本持稳，长债收益率上涨

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.095%
 五年期公债                            0.195%      +0.0    0.195%
 10年期公债                            0.590%      +0.0    0.590%
 20年期公债                            1.490%      +0.5    1.485%
 30年期公债                            1.635%      +1.0    1.625%
 10年期公债期   <0#JGB:>               145.12     +0.05    145.07
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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