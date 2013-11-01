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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 12:18 BJT

路透调查：澳洲央行11月料将维持利率在2.50%不变

路透悉尼11月1日 - 路透调查显示：

* 23位分析师全部预计澳洲央行11月将维持利率在2.50%不变。

* 八位分析师预计澳洲央行11月后将进一步放松政策，其余预计维持政策不变至2014年。

澳洲央行将于11月5日0330GMT公布月度政策会议决定。(完) (编译 侯向明； 审校)
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