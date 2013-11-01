《Saft专栏》欧洲面临通缩威胁

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
**任何选项都得付出代价**
大多分析师的预测中，都包括进行新一轮或增加LTRO--向银行提供长期贷款以压低市场利率。2011和2012年进行了逾1万亿(兆)欧元的LTRO贷款，首批将于明年初偿还。
降低利率的问题比较微妙。主要再融资利率为0.50%，但储蓄利率已经为零。如果储蓄利率进入负值区域，说明央行将为保管资金而向各家银行收费，银行向外贷款的可能性更大，但将在自身业务方面面临困难。这也可能给债市和其他融资市场带来问题。
前瞻性指引是央行官员创造的花俏名词，它对未来计划进行承诺，面临零利率界限的银行将之视为看作是灵丹妙药。在理论上，只要承诺维持低利率更长时间，就可以影响市场，使得低成本信贷持续更久。在最新月度报告中，欧洲银行再度重申将在更长的时间内，把利率维持在现有或更低水平，以支撑欧元区经济逐步复苏。
当然，另一个问题在于，面对欧元下滑，其他央行和政府将作何对策。美国周三抨击了德国，称其经常帐持续大额盈余，给欧元区带来了“通缩倾向”。如果德国对希腊、意大利和西班牙商品需求不能突飞猛进，欧元下跌只会加重这一通缩趋势，这可能会激怒美国。
此外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在对抗通胀率下滑，而日本央行也在与通缩作战。欧元的小幅波动也许是可以容忍的，但大幅震荡可能引发紧张局面。
欧元区的实质问题仍然在于，想解决问题就需要德国当局容忍国内通胀，特别是薪资通胀。这可能推高德国消费，缩小欧元区境内之间的竞争力差距。坦率地说，这不太可能实现。
这就使得欧元区不得不依赖于全球增长，但全球增长不一定能带来欧元区所需的通胀，让其足以承受债务负担。
这样的全球增长不一定会到来，但是在等待期间，欧元区二线国家必将相当难熬。(完) (译文审校 艾茂林)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编