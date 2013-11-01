《Saft专栏》欧洲面临通缩威胁

**任何选项都得付出代价**

大多分析师的预测中，都包括进行新一轮或增加LTRO--向银行提供长期贷款以压低市场利率。2011和2012年进行了逾1万亿(兆)欧元的LTRO贷款，首批将于明年初偿还。

降低利率的问题比较微妙。主要再融资利率为0.50%，但储蓄利率已经为零。如果储蓄利率进入负值区域，说明央行将为保管资金而向各家银行收费，银行向外贷款的可能性更大，但将在自身业务方面面临困难。这也可能给债市和其他融资市场带来问题。

前瞻性指引是央行官员创造的花俏名词，它对未来计划进行承诺，面临零利率界限的银行将之视为看作是灵丹妙药。在理论上，只要承诺维持低利率更长时间，就可以影响市场，使得低成本信贷持续更久。在最新月度报告中，欧洲银行再度重申将在更长的时间内，把利率维持在现有或更低水平，以支撑欧元区经济逐步复苏。

当然，另一个问题在于，面对欧元下滑，其他央行和政府将作何对策。美国周三抨击了德国，称其经常帐持续大额盈余，给欧元区带来了“通缩倾向”。如果德国对希腊、意大利和西班牙商品需求不能突飞猛进，欧元下跌只会加重这一通缩趋势，这可能会激怒美国。

此外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在对抗通胀率下滑，而日本央行也在与通缩作战。欧元的小幅波动也许是可以容忍的，但大幅震荡可能引发紧张局面。

欧元区的实质问题仍然在于，想解决问题就需要德国当局容忍国内通胀，特别是薪资通胀。这可能推高德国消费，缩小欧元区境内之间的竞争力差距。坦率地说，这不太可能实现。

这就使得欧元区不得不依赖于全球增长，但全球增长不一定能带来欧元区所需的通胀，让其足以承受债务负担。