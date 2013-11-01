中国汇市：人民币即期早盘持稳，结购汇恢复平稳成交价窄幅波动

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 人民币即期早盘走势持稳，盘中触及近两周新低
* 美元指数连涨，人民币中间价跌至两周新低
* 市场基本消化外管局酝酿限制结汇措施的传闻
路透上海11月1日 - 在连续五日下跌后，人民币兑美元即期 周五早盘持稳。隔夜美元指数连五天上涨，人民币中间价随之续创两周低位，拖累即期汇价盘中亦同步触及近两周新低；不过盘面上结购汇恢复平稳，致汇价维持窄幅波动。
交易人士并称，昨日受外管局可能出台限制结汇政策影响，场内结汇盘规模放量增加。但今日市场对此传闻已基本消化。
“市场基本消化了这个有关限制结汇的传闻，结汇和购汇规模恢复至温和水平。”一国有大行交易员称。
北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.0944元，上日收报6.0945元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，上日中间价为6.1425元。
一外资行交易员并称，早间公布的官方和汇丰制造业PMI对市场影响较小，短期内市场的焦点仍然在外汇占款的规模。
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI终值亦升至50.9的七个月高位。
全球汇市，欧元周五跌至两周低位，此前数据显示欧元区通胀意外放缓，令人揣测欧洲央行(ECB)可能采取行动来提振经济。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1589/23，上日尾盘为6.1620。
北京时间12:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0855/85元，上一交易日尾盘报6.0899元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)