中国汇市：人民币即期早盘持稳，结购汇恢复平稳成交价窄幅波动

* 人民币即期早盘走势持稳，盘中触及近两周新低

* 美元指数连涨，人民币中间价跌至两周新低

* 市场基本消化外管局酝酿限制结汇措施的传闻

路透上海11月1日 - 在连续五日下跌后，人民币兑美元即期 周五早盘持稳。隔夜美元指数连五天上涨，人民币中间价随之续创两周低位，拖累即期汇价盘中亦同步触及近两周新低；不过盘面上结购汇恢复平稳，致汇价维持窄幅波动。

交易人士并称，昨日受外管局可能出台限制结汇政策影响，场内结汇盘规模放量增加。但今日市场对此传闻已基本消化。

“市场基本消化了这个有关限制结汇的传闻，结汇和购汇规模恢复至温和水平。”一国有大行交易员称。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.0944元，上日收报6.0945元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，上日中间价为6.1425元。

一外资行交易员并称，早间公布的官方和汇丰制造业PMI对市场影响较小，短期内市场的焦点仍然在外汇占款的规模。

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI终值亦升至50.9的七个月高位。

全球汇市，欧元周五跌至两周低位，此前数据显示欧元区通胀意外放缓，令人揣测欧洲央行(ECB)可能采取行动来提振经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1589/23，上日尾盘为6.1620。

北京时间12:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0855/85元，上一交易日尾盘报6.0899元。