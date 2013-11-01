中国债市动态：资金面转宽现券延续回暖行情，PMI向好影响有限

路透上海11月1日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势延续回暖行情。交易员表示，银行间资金面继续好转，支撑现券买气逐步得以恢复；虽在官方和汇丰制造业PMI数据均创高位的影响下，买盘一度小幅受挫，然最终不敌流动性利好，收益率较上日仍有所下行。

他们并指出，经过前期现券收益一路攀升后，收益率高位吸引力渐显，利率债配置价值亦得到部分机构认可；若资金面逐步趋于稳定，现券有望迎来些许交易机会。

“早上资金松了，据说买盘挺多的，后来两个数据出来，部分买盘受此影响，缩回去了，”华中一银行交易员称，不过当前不少机构都觉得收益率涨的差不多了，有配置的欲望。

她进一步解释称，宏观数据好转此前已在机构预期之内，对市场冲击并不算很大。

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI终值亦升至50.9的七个月高位。

中国银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。

剩余期限约2.25年的固息国债130004券 最新成交对应收益率为3.9800%，上日尾盘在4.000%；剩余期限约9.8年的固息国债130018券 最新成交对应收益率为4.1550%，上日尾盘在4.1700%。