中国债市动态：资金面转宽现券延续回暖行情，PMI向好影响有限

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势延续回暖行情。交易员表示，银行间资金面继续好转，支撑现券买气逐步得以恢复；虽在官方和汇丰制造业PMI数据均创高位的影响下，买盘一度小幅受挫，然最终不敌流动性利好，收益率较上日仍有所下行。
他们并指出，经过前期现券收益一路攀升后，收益率高位吸引力渐显，利率债配置价值亦得到部分机构认可；若资金面逐步趋于稳定，现券有望迎来些许交易机会。
“早上资金松了，据说买盘挺多的，后来两个数据出来，部分买盘受此影响，缩回去了，”华中一银行交易员称，不过当前不少机构都觉得收益率涨的差不多了，有配置的欲望。
她进一步解释称，宏观数据好转此前已在机构预期之内，对市场冲击并不算很大。
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI终值亦升至50.9的七个月高位。
中国银行间市场周五回购利率 多继续大跌。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。
剩余期限约2.25年的固息国债130004券 最新成交对应收益率为3.9800%，上日尾盘在4.000%；剩余期限约9.8年的固息国债130018券 最新成交对应收益率为4.1550%，上日尾盘在4.1700%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报93.798元，涨0.08元，或0.09%，成交1,338手。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)