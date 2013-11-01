重发-《中国信用市场观察》债市创新需要配套规则完善

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作者 徐永

路透上海11月1日 - 因配套规则尚待完善，中国债市近期的几起创新正面临尴尬，债权直接融资工具和首单可续期企业债当前都面临二级市场流动性不足和投资者兴趣寥寥的问题。

理财资管债权直接融资工具自上周正式发行后，目前数量已约30只，但由于发起行资管计划投资本行工具有80%上限规定与双边报价机制存在相互冲突，致使交易员为避免成交而被迫拉宽双边报价价差，影响了二级市场流动性和中债估值有效性。

具体而言，虽然目前银监会采取的是“先做再说”策略，工具相关试点办法并未正式出台，但根据试点期间的做法，工具的核心认购团成员每日要对工具双边连续报价，并可点击成交。

这就会出现一种情况，如果资管计划按规定已持有了接近80%的规模并在二级市场上公布双边报价，若持有另20%的机构点击了发起行的买入价，80%的上限就很容易突破。

这使得初期计划要么压缩了投资的上限，要么被迫在双边报价的时候故意拉宽价差，前者会影响理财计划的收益率表现，后者则影响了双边报价机制在理财产品领域的推广，和净值型产品的发展方向。

类似的情况还发生在已发行完毕的武汉地铁首单可续期企业债身上，这单具有中国版永续债雏形的产品，规定债券附设发行人续期选择权，即在债券每五个计息年度末，发行人有权选择将债券期限延续五年，或选择在该计息年度末到期全额兑付。

对于发行人来说，募集资金已有权益性质，可作为项目资本金使用，并且未来还可以突破净资产40%的限制便利，形成明显利好。

不过至少有两个待解难题影响了投资者意愿：一是会计处理上是以债券投资还是权益投资入账；二是若以债券投资入账，久期如何测算。

从目前部分投资者的反馈信息来看，以债券投资入账和五年时间计算久期随时面临会计调整的可能，而承销商也可能被迫持有了相当比例的该期债券。

债市今年的创新可谓不少，但推出后却时常出现“生出孩子没人管”的局面。国债期货推出的近两个月时间，总成交量（单边）已明显从9月份的超过15万手，降低到10月份不足4万手。

国债预发行10月首次启动后，首期预发行的总成交额也只有2.34亿元人民币，上交所紧急又在10月末启动了一期联网测试，希冀11月新一期的预发行交易能更加顺畅活跃。

证监会在解释国债期货市场流动性问题时表示，国债期货市场流动性下降有其客观性：银行、保险等机构投资者的参与需要一个过程；国债期货专业性较强，个人投资者参与有限；市场运行平稳，波动性较小，投资收益率较其他品种低，对日内交易者的吸引力较小。

其实除了国债期货外，前述所涉国债预发行，债权直接融资工具及永续债等都面临投资者结构完善及交易规则完善的问题。只有这些问题完善了，创新的风险管理工具或投资标的才可能发挥真正其市场效用

当然值得注意的，还有会影响债市的其他创新业务，典型如上市商业银行的同业业务，统计16家上市商业银行的数据显示，主要同业资产（存放同业，买入返售资产及拆出资金三项）的绝对规模从二季度的10.8万亿下降到三季度不足10万亿，同期由于上市银行总资产的增速较慢，仅从92.3万亿增加到93.5万亿，因此上市商业银行同业业务占总资产的占比仅从二季度的11.7%下降到10.6%。

欲浏览中国16家上市银行三季度同业资产占比环比变化，请浏览 link.reuters.com/cef44v

同业业务在银监会和央行的相关政策中，都备受肯定其创新性，但无论是从其自身会计规范还是从债市发展角度，其相关业务规则也需要更加明确。

比如同业票据业务，在同业资金买入返售后，在交易双方的报表内都没有体现，致使表内的票据融资缩减，真实的票据业务规模难以观测。

另外，三季度多数银行三类同业资产绝对规模都有下降，但并不表示同业业务有明显收缩，如投资受益权业务从买入返售科目到应收款项科目等科目结构的变化。

欲浏览中国上市银行三季度同业业务资产规模变化，请浏览 link.reuters.com/mef44v