《Kaletsky专栏》别以为欧元的涨势会一直持续下去

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
从纯粹的经济角度说，强势欧元已开始促进欧洲经济恢复平衡，使其降低对出口的过度依赖，同时加大内需带动下的经济成长。这种恢复平衡是健康趋势，因为欧洲的贸易顺差增加得太多，达到难以为继的程度，其贸易伙伴已经无法接受，本周美国财政部汇率操纵季度报告就史无前例地批评德国贸易顺差问题，就说明了这一点。
其次，强势欧元使得欧洲的政治争论由撙节向货币和财政扩张倾斜，从而会带来意料之外的政治利益。在夏季以前，德国央行一直在强烈抨击欧洲央行，因其支持意大利和西班牙债券市场，并扩大针对疲弱银行的宽松信贷。但外界却一直很难认真看待欧央行宽松政策令欧元贬值的严厉警告，即便在德国也是如此，而且欧元还是全球最强劲的货币，不仅兑美元升值，兑日圆、英镑、瑞郎和人民币也都在上涨。
因此，欧元令人意外的韧性把德国央行货币政策强硬派转变为欧洲版的茶党，即一些常发牢骚的老人喋喋不休地谈论不负责任的货币及财政政策，但似乎又不能确定通胀或者通缩危险是否临近，也不能确定银行放贷是太慷慨还是太吝啬，汇率是太弱还是太强。
随着德国央行以及德国、奥地利和芬兰提倡撙节的盟友已经置身局外，法国、意大利和西班牙也能够放宽其财政撙节计划，推动刚刚萌芽的经济复苏起步。与此同时，欧央行总裁德拉吉实际已拥有充分的空间，可以“不惜一切代价”保卫欧元，进而恢复对意大利和西班牙债市及银行体系的信心。迄今为止一切还好，但如果欧元转为长期下跌趋势，情况会如何呢？(完) (编译 郑茵/王翔琼/李爽 审校 张明钧)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编