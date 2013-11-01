《Kaletsky专栏》别以为欧元的涨势会一直持续下去

从纯粹的经济角度说，强势欧元已开始促进欧洲经济恢复平衡，使其降低对出口的过度依赖，同时加大内需带动下的经济成长。这种恢复平衡是健康趋势，因为欧洲的贸易顺差增加得太多，达到难以为继的程度，其贸易伙伴已经无法接受，本周美国财政部汇率操纵季度报告就史无前例地批评德国贸易顺差问题，就说明了这一点。

其次，强势欧元使得欧洲的政治争论由撙节向货币和财政扩张倾斜，从而会带来意料之外的政治利益。在夏季以前，德国央行一直在强烈抨击欧洲央行，因其支持意大利和西班牙债券市场，并扩大针对疲弱银行的宽松信贷。但外界却一直很难认真看待欧央行宽松政策令欧元贬值的严厉警告，即便在德国也是如此，而且欧元还是全球最强劲的货币，不仅兑美元升值，兑日圆、英镑、瑞郎和人民币也都在上涨。

因此，欧元令人意外的韧性把德国央行货币政策强硬派转变为欧洲版的茶党，即一些常发牢骚的老人喋喋不休地谈论不负责任的货币及财政政策，但似乎又不能确定通胀或者通缩危险是否临近，也不能确定银行放贷是太慷慨还是太吝啬，汇率是太弱还是太强。