人民币衍生品：远期/掉期价格分化，对中国外汇政策可能生变做出反应

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京11月1日 - 人民币/美元远期和掉期报价近日在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。这显示市场已对外汇监管部门可能出台的新政做出了反应。
多位交易人士则对路透表示，外管局近日已对银行机构做了窗口指导，透露可能出台限制结汇的新政，包括对银行结售汇头寸管理再次实行“收付实现制”会计准则。目前则采取的是“权责发生制”。
“主要是为了减轻对人民币即期汇率形成的升值压力。但目前具体下文还没有明确。”一位国有大行交易人士称。
目前已有borker对远期、掉期实行不同的报价体系。周五12:44时，在上海国际货币经纪公司的远掉期报价页面 上，1年远期点数报390/440，1年掉期报440/475。
与现行的“权责发生制”不同，若重启“收付实现制”，客户的远期结汇在履约前不会体现在银行的美元综合头寸中，银行无法通过即期结汇加上掉期的方式，对冲客户的远期结汇盘。
这将造成银行不再以利率平价为准（即掉期点数）对远期结汇报价，从而割裂掉期与远期的联系并形成两个价格。在国际外汇市场上，由于不存在银行结售汇综合头寸管理，因此掉期和远期价格也就相同。
但另一位国有大行交易员说，目前还没有正式消息，就看年内会不会推出政策了。上面估计也不确定，还得观察一段时间。
“这毕竟是走回头路，和改革基调不符。”他称。
此前，外汇局分别于2010年11月和2011年3月下发了通知，对银行按照“收付实现制”原则计算的头寸余额实行下限管理，限制银行远期结售汇敞口通过即期市场平盘，促使银行及时调整远期结售汇报价，并由此对客户远期结售汇规模形成约束，应对跨境资金异常的流入。
2012年4月，在外汇供求趋于平衡，跨境资金异常流入情况缓解后，外汇局及时取消了这一临时性限制措施。不过在2013年一季度顺差扩大后，外管局于5月出台了结售汇综合头寸下限管理措施，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款规模挂钩。
**远/掉期报价已经分化**
多位交易员表示，目前在中国外汇交易中心的交易系统中仍采取远掉期同一报价，但几家外汇经纪公司的报价都出现分化。远期市场昨天成交量较多，今天有所减少。
“这个消息传出来以后，银行会让客户抢在政策出台之前赶紧来结汇。”上海一股份行交易员并补充说，由于远掉价差扩大，也有银行趁机套利，因此今天已经观察到远掉点差缩小。
而接近监管层的权威人士则表示，目前外管局还没有正式出文，来来回回的政策变化反而容易引起猜测。
“去年重改'权责发生制'是因基于人民币汇率基本平衡的判断，如果再公开发文改回‘收付实现制’，容易让市场对人民币升值压力加大产生新的想法。”他称。
人民币兑美元即期汇率 10月最终收于6.0945元，较9月末收升0.45%，今年前10个月共升值2.23%。当月人民币即期汇率一度创下6.0802元的历史高位，对应的月内最大涨幅约为0.69%。
而今年9月，中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。（完） (发稿 李然; 审校 毕晓雯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)