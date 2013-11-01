《路透碳点》深圳发布碳排放权交易管理暂行办法征求意见稿

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京10月31日 - 深圳政府官员已提议政府可干预碳排放市场，以避免出现价格过度波动。中国唯一正在运行中的碳排放交易市场就位于深圳。
深圳于6月在中国七个试点城市中率先启动碳排放交易，不过交易活动有限，因为政府尚未宣布最终版本的监管规定。
碳排放交易计划强制要求635家企业和200座大型建筑取得碳排放许可，旨在达到减排目的。
根据深圳市法制办本周发布的草案，深圳市计划将向碳交易试点参与机构免费发放90%以上的配额，余下近10%的配额将进行有偿出售或用于政府储备，以调节价格大幅波动。
草案提出政府可拍卖配额的占比不得高于当年度配额总量的3%。
根据草案，政府拍卖所得资金将会纳入市场稳定调节基金，该基金可用于政府回购，以求避免配额超发的情况，抑止由此带来的价格剧烈下跌。通过配额价格保护机制回购的配额数量每年不得高于当年度有效配额数量的10%。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)