《路透碳点》深圳发布碳排放权交易管理暂行办法征求意见稿

路透北京10月31日 - 深圳政府官员已提议政府可干预碳排放市场，以避免出现价格过度波动。中国唯一正在运行中的碳排放交易市场就位于深圳。

深圳于6月在中国七个试点城市中率先启动碳排放交易，不过交易活动有限，因为政府尚未宣布最终版本的监管规定。

碳排放交易计划强制要求635家企业和200座大型建筑取得碳排放许可，旨在达到减排目的。

根据深圳市法制办本周发布的草案，深圳市计划将向碳交易试点参与机构免费发放90%以上的配额，余下近10%的配额将进行有偿出售或用于政府储备，以调节价格大幅波动。

草案提出政府可拍卖配额的占比不得高于当年度配额总量的3%。