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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 13:22 BJT

韩国经济：韩国不应过早撤回政策支持--IMF

然IMF表示，鉴于韩国家庭和企业界面临的债务束缚，韩国需要进一步改革以提振民间内需。

IMF并警告，在重要出口市场较预期为差的成长，或者更严苛的市场压力，将重重损及其展望。但IMF表示，美国货币政策正常化所带来温和动荡，不太可能对韩国造成太大的冲击。

IMF称，韩元进一步升值将有助于支持经济重新平衡。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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