香港股市：早盘走势迟滞，中国强劲PMI数据支持中资银行股

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 香港股市周五早上走势迟滞，中资银行股略受经济数据的提振。数据显示中国制造业活动表现稳健。
今日涨势可能将帮助港股主要股指创下至少六周来最大单周涨幅。
中午时分，恒生指数 下跌0.1%，恒生国企指数 上涨0.4%。两大指数本周迄今涨幅分别为2.2%和4.8%。
周五公布的中国官方和汇丰/Markit 10月制造业采购经理人指数(PMI)减轻了经济成长疑虑，帮助提振中型中资银行股的表现。 (完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)