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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 13:23 BJT

香港股市：早盘走势迟滞，中国强劲PMI数据支持中资银行股

路透香港11月1日 - 香港股市周五早上走势迟滞，中资银行股略受经济数据的提振。数据显示中国制造业活动表现稳健。

今日涨势可能将帮助港股主要股指创下至少六周来最大单周涨幅。

中午时分，恒生指数 下跌0.1%，恒生国企指数 上涨0.4%。两大指数本周迄今涨幅分别为2.2%和4.8%。

周五公布的中国官方和汇丰/Markit 10月制造业采购经理人指数(PMI)减轻了经济成长疑虑，帮助提振中型中资银行股的表现。 (完)
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