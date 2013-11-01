香港个股：港交所旗下场外结算公司本月投入服务，提供IRS和NDF结算

路透香港11月1日 - 香港交易及结算所 称，旗下场外结算公司将于本月投入服务，并提供人民币等货币利率掉期（IRS）产品和不交收远期合约（NDF）的结算服务。

港交所表示，场外结算公司已于10月25日获得证监会的认可，本月投入服务，初步将处理交易商之间的合约交易，并计划于2014年中推出客户结算服务。

首批结算产品将为人民币、港元、美元及欧元的利率掉期，以及涉及人民币、台币、韩圜及印度卢比的不交收远期合约。

港交所行政总裁李小加称，“此举将有助我们充分把握人民币持续国际化所带来的商机，同时巩固香港作为首选离岸人民币中心的地位。”

根据国际结算银行此前公布的结果显示，香港为全球第五大外汇市场，如包括场外利率衍生工具市场交易在内则是全球第六大市场。

与三年前的调查比较，2013年4月香港的场外利率衍生工具平均每日成交金额大增51.1%至279亿美元；外汇交易平均每日成交金额增长15.6%至2,746亿美元，其中美元兑人民币的交易占比17.7%，已超越港元兑美元成为本港市场交投最活跃的货币组合。

场外结算公司由港交所持股75%，另外12家中港及国际金融机构以创始股东身份合占余下25%股份，其中包括中银香港 、德意志银行 、汇丰 、摩根大通 等等。

港交所独立非执行董事利子厚出任场外结算公司主席，港交所环球结算业务主管葛卓豪担任行政总裁。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)