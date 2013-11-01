香港个股：港交所旗下场外结算公司本月投入服务，提供IRS和NDF结算

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 香港交易及结算所 称，旗下场外结算公司将于本月投入服务，并提供人民币等货币利率掉期（IRS）产品和不交收远期合约（NDF）的结算服务。
港交所表示，场外结算公司已于10月25日获得证监会的认可，本月投入服务，初步将处理交易商之间的合约交易，并计划于2014年中推出客户结算服务。
首批结算产品将为人民币、港元、美元及欧元的利率掉期，以及涉及人民币、台币、韩圜及印度卢比的不交收远期合约。
港交所行政总裁李小加称，“此举将有助我们充分把握人民币持续国际化所带来的商机，同时巩固香港作为首选离岸人民币中心的地位。”
根据国际结算银行此前公布的结果显示，香港为全球第五大外汇市场，如包括场外利率衍生工具市场交易在内则是全球第六大市场。
与三年前的调查比较，2013年4月香港的场外利率衍生工具平均每日成交金额大增51.1%至279亿美元；外汇交易平均每日成交金额增长15.6%至2,746亿美元，其中美元兑人民币的交易占比17.7%，已超越港元兑美元成为本港市场交投最活跃的货币组合。
场外结算公司由港交所持股75%，另外12家中港及国际金融机构以创始股东身份合占余下25%股份，其中包括中银香港 、德意志银行 、汇丰 、摩根大通 等等。
港交所独立非执行董事利子厚出任场外结算公司主席，港交所环球结算业务主管葛卓豪担任行政总裁。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)