澳洲股市：收低0.3%，但周线录得连续第四周上涨

路透悉尼11月1日 - 澳洲股市周五下跌0.3%，以谨慎步伐拉开11月序幕。全球谨慎观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策退场的时机，因而抑制了风险资产需求。

S&P/ASX 200指数 下跌14.4点至5,411.1点。周线上涨0.5%，为连续第四周上涨。

中国周五公布10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和9月的51.1，并创下18个月高位。数据公布之后，澳洲股市扳回一些稍早跌幅。 (完)