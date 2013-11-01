澳洲股市：收低0.3%，但周线录得连续第四周上涨

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透悉尼11月1日 - 澳洲股市周五下跌0.3%，以谨慎步伐拉开11月序幕。全球谨慎观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策退场的时机，因而抑制了风险资产需求。
S&P/ASX 200指数 下跌14.4点至5,411.1点。周线上涨0.5%，为连续第四周上涨。
中国周五公布10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和9月的51.1，并创下18个月高位。数据公布之后，澳洲股市扳回一些稍早跌幅。 (完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)