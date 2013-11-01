台湾债市：五年券殖利率收市续升创逾两周高位，短线随美债区间偏升

* 指标五年债殖利率连两日收高 * 近期美国最新经济数据好转 * 短线台债殖利率随美债区间偏升 * 下周指标五年债区间估1.08-1.14% 路透台北11月1日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五连两日收高，创逾两 周收盘高位。交易员认为，由于美国中西部经济数据传佳音，推升美国指标10年期公债殖利率持续微扬，带动 台债主流券殖利率区间高位缓步垫高，展望下周料随美债维持区间盘整格局的可能性偏高。 他们指出，近期美国经济数据表现优于预期，令台债主流券殖利率随美债区间偏升整理，且随着10年期新 券即将展开发行前交易对空方较为有利，市场稍有酝酿藉由长券殖利率弹升带动短券的气氛，致五年券102/11 殖利率区间高位缓步走扬，料下周五年公债102/11殖利率成交区间暂看在1.08-1.14%。 今日五年券102/11殖利率收创逾两周收盘高位，前波高位为10月17日的1.1280%。 “台债大格局没有改变，短线气氛区间偏升!”一位证券交易员称。 证券交易员指出，下周五美国将公布10月非农就业数据，市场预期在此不确定因素下，美债恐难跳脱既有 区间，台债殖利率也将紧随美债区间盘升，但殖利率弹幅有限。 美国公债价格周四小幅下跌，因美国中西部企业活动报告意外强劲，缓解了对近期政府关门将导致第四季 经济增长迟滞的担忧。指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.547%，高于周三尾盘的2.527%。[ US/NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +2.76 1.1156 1.0988-1.1160 197.0 10 102/10 +3.80 1.6620 1.6400-1.6635 27.5 长券端陆续将于11月上旬展开发行前交易(when-issued)，包括30年新券将于11月8日展开发行前交易、10 年新券则将于11月13日也展开发行前交易。 交易员认为，下周五先是30年新券展开发行前交易，但30年券参与者较少，较少空方进场布局，至于10年 新券展开发行前交易则较吸引空方意愿，提前进场布局10年券，致使近期10年券102/10殖利率弹幅扩大，若长 券端空方气氛转趋浓厚，不排除将同步拉抬五年券殖利率。 “ 今天就有点10年券殖利率在拉五年券的味道。”一位证券交易员称。 不过，有一位大型金融机构交易主管称，距离下次FED利率决策会议仍有一段时间，推估这段消息空窗期 间台债殖利率变化不大，“台债会有一阵子稳定，”将趁这段时间寻找标的择机布局。显示短线中长线买盘持 券意愿提高，将关注后续实质买盘对债市的影响。 下周全球债市重要经济数据及事件，包括周一美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话及美 国公布纽约ISM企业活动指数、周二美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行夏洛特分行举行的企业领袖午 餐会上讲话及台湾公布9月消费者物价指数、周四台湾公布9月出口金额及美国公布实质GDP、周五美国公布非 农就业数据及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6620 5 102/11 1.1156 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)