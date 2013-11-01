《中国企业债发行日程表》--11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *平度国资 13 7 11/4簿记建档 区间6.25%-7.25% AA 11/5-11/8 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 怀化工业园 12 7 10/25簿记建档 7.70% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 柳州东城投资 10 7 10/28簿记建档 7.40% AA 10/29-11/4 国海证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 乌兰察布 20 7 10/30簿记建档 7.70% AA- 10/31-11/6 民生证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (包商银行承诺每次付息和本金兑付前予以相应流动性支持贷款) ========================================================================================== 江门高新 9.5 7 11/1簿记建档 *7.39% AA 11/4-11/6 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 海宁市尖山 13 7 11/1簿记建档 利率上限6.95% AA 11/4-11/8 国信证券 新区开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)