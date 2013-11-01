《中国企业债发行日程表》--11月1日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *平度国资 13 7 11/4簿记建档 区间6.25%-7.25% AA 11/5-11/8 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 怀化工业园 12 7 10/25簿记建档 7.70% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 柳州东城投资 10 7 10/28簿记建档 7.40% AA 10/29-11/4 国海证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 乌兰察布 20 7 10/30簿记建档 7.70% AA- 10/31-11/6 民生证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (包商银行承诺每次付息和本金兑付前予以相应流动性支持贷款) ========================================================================================== 江门高新 9.5 7 11/1簿记建档 *7.39% AA 11/4-11/6 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 海宁市尖山 13 7 11/1簿记建档 利率上限6.95% AA 11/4-11/8 国信证券 新区开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)