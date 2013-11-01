韩国汇市：韩元兑美元收平盘，出口商结汇需求抵销美元强势

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透首尔11月1日 - 韩元 周五在本地市场收平盘。美元普遍走强虽给韩元带来压力，但本地出口商结汇的美元卖盘，给予韩元强劲支撑。
韩元兑美元本地市场收报1,060.7，持平于周四收盘价。
韩元周线上涨0.1%，上周为小跌0.1%。(完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)