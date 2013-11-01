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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 14:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收平盘，出口商结汇需求抵销美元强势

路透首尔11月1日 - 韩元 周五在本地市场收平盘。美元普遍走强虽给韩元带来压力，但本地出口商结汇的美元卖盘，给予韩元强劲支撑。

韩元兑美元本地市场收报1,060.7，持平于周四收盘价。

韩元周线上涨0.1%，上周为小跌0.1%。(完)

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