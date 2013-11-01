中国债市：流动性续暖进一步利好短券，资金压力渐小但心态仍谨慎

路透上海11月1日 - 随着中国银行间资金市场连续回暖，周五现券亦继续走好，其中短端收益率跌势明显，而长端受益有限。交易员认为，年底前财政存款投放和外汇占款等都利好流动性，但还要随时关注央行公开市场操作方向上的可能变化，脆弱市况下机构心态仍难放松。

银行间市场周五主要回购利率 续跌，幅度约30-40个基点(bp)。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。

北京一银行交易员称，受不断回落的回购利率影响，现券走势向好，其中短券受益明显。“流动性对短端改善还好，长端影响不(算)太大。”

剩余期限近10个月的固息政策性金融债130236券最新成交 在4.82%，上日尾盘为4.89%；剩余期限近七年的国债130020券最新成交在4.10%，与上日尾盘持平。

上海一银行交易员并表示，除资金向好影响外，此前涨势过快的收益率回调需求，也助长了近日现券暖意。不过从长债收益率跌幅有所收敛来看，买盘后劲略显不足。

另外，央行公开市场近期逆回购停停启启，令市场对其未来操作方向无法形成明确预期。若未来回购利率再探至偏低水平，不排除启动正回购等调节。

“现在是(资金)一紧就死，市场已经形成资金易紧难松的情绪了。”后一交易员指出。

至于对经济基本面预期，交易员认为，暂时不会有明显的方向性变化，目前该因素对现券影响较为有限，近期主要还看央行对流动性的管控态度。

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。

国债期货市场周五也延续向好势头，其中五年期主力合约 收报93.836元人民币，较上日结算价涨0.118元，或0.13%，成交1,713手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.2798 4.5996

上日 4.6060 5.0305

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8390/3.7850

国债参考率报价 3.6950/3.6120

金融债参考率报价 4.5925/4.5338 (完)

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