中国债市：流动性续暖进一步利好短券，资金压力渐小但心态仍谨慎

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 随着中国银行间资金市场连续回暖，周五现券亦继续走好，其中短端收益率跌势明显，而长端受益有限。交易员认为，年底前财政存款投放和外汇占款等都利好流动性，但还要随时关注央行公开市场操作方向上的可能变化，脆弱市况下机构心态仍难放松。
银行间市场周五主要回购利率 续跌，幅度约30-40个基点(bp)。市场人士表示，除月末银行冲存款令资金集中提高拆借效率外，财政资金投放亦助益，流动性情况显进一步好转，供求关系转为短期资金拆出难度加大。
北京一银行交易员称，受不断回落的回购利率影响，现券走势向好，其中短券受益明显。“流动性对短端改善还好，长端影响不(算)太大。”
剩余期限近10个月的固息政策性金融债130236券最新成交 在4.82%，上日尾盘为4.89%；剩余期限近七年的国债130020券最新成交在4.10%，与上日尾盘持平。
上海一银行交易员并表示，除资金向好影响外，此前涨势过快的收益率回调需求，也助长了近日现券暖意。不过从长债收益率跌幅有所收敛来看，买盘后劲略显不足。
另外，央行公开市场近期逆回购停停启启，令市场对其未来操作方向无法形成明确预期。若未来回购利率再探至偏低水平，不排除启动正回购等调节。
“现在是(资金)一紧就死，市场已经形成资金易紧难松的情绪了。”后一交易员指出。
至于对经济基本面预期，交易员认为，暂时不会有明显的方向性变化，目前该因素对现券影响较为有限，近期主要还看央行对流动性的管控态度。
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。
国债期货市场周五也延续向好势头，其中五年期主力合约 收报93.836元人民币，较上日结算价涨0.118元，或0.13%，成交1,713手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.2798 4.5996
上日 4.6060 5.0305
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8390/3.7850
国债参考率报价 3.6950/3.6120
金融债参考率报价 4.5925/4.5338 (完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)