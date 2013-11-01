台湾股市：收跌0.73%但守住月线，因财报忧虑但大型股持稳

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台湾股市周五收跌0.73%，但周线仍小涨0.5%。分析师指出，台股 盘中再创今年新高、但随后下探一度跌破月线，因忧虑财报表现使个股好坏差距明显，惟终场守住月线且大型股持稳，后势未因今日跌幅较大而看坏。
台湾加权股价指数 收盘跌0.73%至8,388.18点，盘中一度创下8,476.63点的今年新高，惟较区域股市跌幅稍重。今日台股成交初值 放大至775.43亿台币，上日为849.25亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞11月中之前反映财报不好的忧虑，比如电子大型触控、面板股和PC有汇损的疑虑，今天表现都不好。〞凯基投顾仍维持台股今年8,900点目标价不变。
但兆丰投顾一位不具名的分析师也补充，今日如政策可能做空的营建、涨多的生技股杀盘卖压很重，但外资喜爱的大型股还在上涨，而且大盘也没有爆出大量也守住月线的8,384点，可先以〞震荡〞格局视之。
电子类指数 终场下跌0.76%，台积电 收平盘、联发科 升0.62%；但PC族群的仁宝 和触控面板的F-宸鸿 跌停。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)