台湾股市：收跌0.73%但守住月线，因财报忧虑但大型股持稳

路透台北11月1日 - 台湾股市周五收跌0.73%，但周线仍小涨0.5%。分析师指出，台股 盘中再创今年新高、但随后下探一度跌破月线，因忧虑财报表现使个股好坏差距明显，惟终场守住月线且大型股持稳，后势未因今日跌幅较大而看坏。

台湾加权股价指数 收盘跌0.73%至8,388.18点，盘中一度创下8,476.63点的今年新高，惟较区域股市跌幅稍重。今日台股成交初值 放大至775.43亿台币，上日为849.25亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞11月中之前反映财报不好的忧虑，比如电子大型触控、面板股和PC有汇损的疑虑，今天表现都不好。〞凯基投顾仍维持台股今年8,900点目标价不变。

但兆丰投顾一位不具名的分析师也补充，今日如政策可能做空的营建、涨多的生技股杀盘卖压很重，但外资喜爱的大型股还在上涨，而且大盘也没有爆出大量也守住月线的8,384点，可先以〞震荡〞格局视之。