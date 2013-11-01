离岸人民币：加拿大卑诗省一年期点心债以2.25%定价，较指导利率低10bp

路透香港11月1日 - 根据路透周五所获的文件，加拿大卑诗省（英属哥伦比亚省，British Columbia）一年期点心债以2.25%定价，较指导利率2.35%低了10基点(bp)。

此为离岸第一支由国外政府机构发行的债券，共发行了25亿元。市场人士表示，该期券利率虽然不算太高，但因为发行人具有AAA评等，是离岸市场少见的高评级债券，仍获得市场认购。

该期点心债将在11月13日交割，2014年11月13日到期，并于卢森堡挂牌。此期券由汇丰独家承销，中银及工银共同管理。

该省去年底即表达有意发行点心债，当时计划期为2至3年，初步集资5亿元人民币，该省官员表示，集资所得将以掉期兑换成加元。(完)