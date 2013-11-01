版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：强劲数据激励韩股反弹，外资恢复买超

路透首尔11月1日 - 韩国股市周五收涨，因数据显示经济回升，但有关美联储何时缩减刺激计划的不安限制股市涨幅。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.5%至2,039.42点，指数本周上涨0.2%。

外资周五买进1,580亿韩元韩股，此前外资在周四中断连续44日买超韩股。

记忆晶片股帮助拉抬大盘，因台湾发生地震引发供应短缺导致晶片价格上涨，三星电子 和SK Hynix Inc 分别上涨2.4%和4.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐