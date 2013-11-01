韩国股市：强劲数据激励韩股反弹，外资恢复买超

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透首尔11月1日 - 韩国股市周五收涨，因数据显示经济回升，但有关美联储何时缩减刺激计划的不安限制股市涨幅。
韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.5%至2,039.42点，指数本周上涨0.2%。
外资周五买进1,580亿韩元韩股，此前外资在周四中断连续44日买超韩股。
记忆晶片股帮助拉抬大盘，因台湾发生地震引发供应短缺导致晶片价格上涨，三星电子 和SK Hynix Inc 分别上涨2.4%和4.1%。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)