日本股市：日经指数触及一周收盘低点，受索尼和日东电工拖累

路透东京11月1日 - 日本股市日经指数周五触及一周收盘低位，受索尼 、苹果供应商日东电工 、NTT Data Corp 拖累，这些公司稍早大幅下修获利预估。

然而，Panasonic 和软银 缓和了大盘跌势。

日经指数 下跌0.9%至14,201.57点，逆转稍早涨势，转为延续周四下跌1.2%的走势。然而日经指数本周仍上涨0.8%，且今年以来上涨37%。

Panasonic攀升6.2%至两年半高点，该公司稍早上调获利预估。软银长3.4%，受创纪录的六个月获利提振。

软银成交量居冠，索尼居次，索尼挫跌11.1%，为2008年10月以来最大单日跌幅，且让市值蒸发约22亿美元。

索尼将年度营业利润预估下调26%，因电视机业务重现亏损。

日东电工和NTT Data均下调财测。日东电工股价下跌2.1%，NTT Data跌4.8%。

Ricoh Corp 和TDK Corp 分别下跌6.7%和3.9%，稍早公布了季度财报。