日本股市：日经指数触及一周收盘低点，受索尼和日东电工拖累

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透东京11月1日 - 日本股市日经指数周五触及一周收盘低位，受索尼 、苹果供应商日东电工 、NTT Data Corp 拖累，这些公司稍早大幅下修获利预估。
然而，Panasonic 和软银 缓和了大盘跌势。
日经指数 下跌0.9%至14,201.57点，逆转稍早涨势，转为延续周四下跌1.2%的走势。然而日经指数本周仍上涨0.8%，且今年以来上涨37%。
Panasonic攀升6.2%至两年半高点，该公司稍早上调获利预估。软银长3.4%，受创纪录的六个月获利提振。
软银成交量居冠，索尼居次，索尼挫跌11.1%，为2008年10月以来最大单日跌幅，且让市值蒸发约22亿美元。
索尼将年度营业利润预估下调26%，因电视机业务重现亏损。
日东电工和NTT Data均下调财测。日东电工股价下跌2.1%，NTT Data跌4.8%。
Ricoh Corp 和TDK Corp 分别下跌6.7%和3.9%，稍早公布了季度财报。
东证股价指数 跌0.9%至1,183.03点，成交量为27.3亿股，略低于周四的28.1亿股。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)