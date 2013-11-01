路透基点：庆阳海洋将11年期融资案规模降至9.5亿台币--RLPC

路透香港11月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，庆阳海洋企业股份有限公司将11年期融资案规模从10.5亿台币降至9.5亿台币(3,230万美元)。

牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷2.5亿台币，台湾农业银行和高雄银行分别承贷3亿台币和2亿台币，享有簿记行头衔。新光商业银行和台湾合作金库各自承贷1亿台币。

本案现分为A部分1.2亿台币履约保证贷款，B部分7.5亿台币定期贷款和C部分8,000万台币定期贷款，后两者用于建筑融资。

A部分支付100个基点的年担保费，B和C两部分利率较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库一年期存款利率均值加码228个基点。

承贷2亿台币或以上的簿记行，获得30个基点的前端费，承贷1-1.49亿台币的参贷行，获得10个基点的费用。

这笔贷款有20个基点的承诺费。

B部分有四年半的宽限期，分14期每半年不等额偿还：7%(第1-13期)、9%(第14期)。C部分有两年的宽限期，分19期每半年不等额偿还：5%(第1-18期)、10%(第19期)。

这笔贷款由母公司庆富造船股份有限公司和庆阳投资股份有限公司、以及借款人的股东担保。B部分由借款人的土地使用权和一座建筑抵押。

所筹款项将支持基隆的一项博物馆BOT(兴建-营运-转移)项目。(完)