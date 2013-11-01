路透基点：庆阳海洋将11年期融资案规模降至9.5亿台币--RLPC

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，庆阳海洋企业股份有限公司将11年期融资案规模从10.5亿台币降至9.5亿台币(3,230万美元)。
牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷2.5亿台币，台湾农业银行和高雄银行分别承贷3亿台币和2亿台币，享有簿记行头衔。新光商业银行和台湾合作金库各自承贷1亿台币。
本案现分为A部分1.2亿台币履约保证贷款，B部分7.5亿台币定期贷款和C部分8,000万台币定期贷款，后两者用于建筑融资。
A部分支付100个基点的年担保费，B和C两部分利率较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库一年期存款利率均值加码228个基点。
承贷2亿台币或以上的簿记行，获得30个基点的前端费，承贷1-1.49亿台币的参贷行，获得10个基点的费用。
这笔贷款有20个基点的承诺费。
B部分有四年半的宽限期，分14期每半年不等额偿还：7%(第1-13期)、9%(第14期)。C部分有两年的宽限期，分19期每半年不等额偿还：5%(第1-18期)、10%(第19期)。
这笔贷款由母公司庆富造船股份有限公司和庆阳投资股份有限公司、以及借款人的股东担保。B部分由借款人的土地使用权和一座建筑抵押。
所筹款项将支持基隆的一项博物馆BOT(兴建-营运-转移)项目。(完)
(编译 王翔琼；审校 高琦)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)