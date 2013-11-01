中国房地产：10月百城住宅均价环比连升17月，热点城市带动涨幅续增--中指院

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 10月百城新建住宅均价环比17个月连升，涨幅扩大
* 十大城市住宅均价环比涨1.95%
* 市场延续“金九”热度
路透北京11月1日 - 中国指数研究院公布数据显示，10月百城新建住宅均价连续17个月环比上升，环比及同比升幅均较上月扩大；房地产市场仍延续“金九”的热度，供需两旺，热点城市房价上涨尤为明显，拉动整体房价升幅。
报告称，10月全国100个城市新建住宅均价格环比上涨1.24%，涨幅较上月扩大0.17个百分点；同比连续第11个月上涨，涨幅比上月扩大1.21个百分点至10.69%。北京、上海等10大城市住宅均价环比上涨1.95%，同比升15.69%，均较前月扩大。
“10月100个城市住宅平均价格继续上涨且涨幅有所扩大，但房价上涨和环比涨幅在1%以上的城市均有所减少，表明房价涨幅较快的仍是少数热点城市。”中指院报告分析称。
数据显示，与9月相比，10月价格环比下跌的城市个数增加3个，其中跌幅在1%以上的有12个，较上月增加6个；环比上涨的城市比上月减少4个，其中涨幅在1%以上的有29个，较上月减少5个。
中指院称，10月份全国政策总体平稳，市场仍延续了“金九”的热度；供应方面，“金九”之后，多数城市继续加大推盘，促进成交高位运行，而部分房企在前三季度实现良好销售业绩后开始追求更大利润空间，推出精装、楼王项目等高价房源，中高端楼盘入市量加大带动房价结构性上涨；需求方面，购房者热情不减，部分城市继续上演“日光盘”、“一房难求”等现象，市场热度仍维持在较高水平。
具体城市方面，北京在10月出台“京七条”着力增加中低价位商品住房供应，当地市场预期有所变化，房价环比涨幅缩小至2.56%。
近日，中共中央总书记习近平在政治局会议上强调，加快推进住房保障和供应体系建设，未来方向是构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。
中指院表示，展望未来，在11月9日-12日召开的十八届三中全会上，新型城镇化、土地制度、房产税等长效机制建设将取得突破，中国房地产业环境将逐步发生变化。
“随着多层次住房供应体系的逐步建立，供需结构更趋合理，市场运行将回归理性，过去多年需求波动大、房价涨幅高的市场格局有望改善，部分城市房价过快上涨的局面将得到抑制。”
不少券商也发布报告认为，习近平讲话释放出积极的信号，是新领导层对房地产政策基调的展示，未来将政府和市场住房供应体系并举，由堵转疏增加供应，有助于逐步化解当前房地产发展存在的问题。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)