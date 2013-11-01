路透调查：金融机构固定收益部门预期中国流动性短期改善支撑债市

作者 钟华

路透北京11月1日 - 2013年第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率依然维持不变预期。

中国经济继续恢复致实现全年预期目标无虑，而财政资金逐渐大量投放和外生性流动性供给增加推动银行体系流动性短期改善，有助于缓解利率市场化及各类机构资产负债结构调整对债市形成的压力。不过央行近期中性略偏紧的货币政策操作倾向将限制收益率下跌空间。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行11月将维持3%的一年期存款基准利率不变，与上月展望时一致。

同时，九成半受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在11月仍会持稳于20%，较上期展望时略有增加。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，11月末10年期国债收益率估值料为4.14%，较10月末降低4个基点(bp)。

2013年第11期展望调查共有46家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构7家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (审校 张喜良)