版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:26 BJT

****离岸人民币综述：首支外国政府债券出炉，离岸债券品种更趋丰富--PDF版本****

离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透中文于每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选:link.reuters.com/tyf44v 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选:link.reuters.com/syf44v 如您希望以电邮形式定期收到该CNH视点,请点选以下链接登记: here

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐