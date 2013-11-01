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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 14:43 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元全线走低

0632GMT

* 欧元兑美元跌0.25%，澳元兑美元涨0.16%，欧元兑日圆跌0.67%，

* 日股日经指数跌0.88%，沪综指升0.43%，MSCI明晟亚洲(除日本)指数跌0.06%，10年期美债收益率报2.5615%

* 美元兑马币(林吉特)升0.41%，美元兑印尼卢比升0.62%，美元兑韩元持平，美元兑印度卢比升0.46%

* 亚洲制造业数据乐观，中国数据尤为亮丽

* 希腊预算缺口问题分歧难消，检查团重返雅典前景生疑 (完)

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