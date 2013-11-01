《汇市简讯》欧洲盘初：欧元全线走低

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
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* 欧元兑美元跌0.25%，澳元兑美元涨0.16%，欧元兑日圆跌0.67%，
* 日股日经指数跌0.88%，沪综指升0.43%，MSCI明晟亚洲(除日本)指数跌0.06%，10年期美债收益率报2.5615%
* 美元兑马币(林吉特)升0.41%，美元兑印尼卢比升0.62%，美元兑韩元持平，美元兑印度卢比升0.46%
* 亚洲制造业数据乐观，中国数据尤为亮丽
* 希腊预算缺口问题分歧难消，检查团重返雅典前景生疑 (完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)