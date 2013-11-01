中国信用市场观察：债市创新需要配套规则完善--PDF版本****

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)