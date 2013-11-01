日本个股：丰田汽车10月在中国销量较上年同期大增80.6%

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京11月1日 - 日本丰田汽车 周五表示，该公司及两家中国合资企业10月在中国售出约82,400万辆汽车，较上年同期大幅增加80.6%。
9月时在华汽车销量同比增长63.5%，8月则下滑4.2%。
10月在华销量激增，部分是由于去年基期较低。去年9月中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。
今年1-10月，丰田在华售出约719,200万辆汽车，较上年同期增加4.9%。
丰田官员曾在8月表示，总公司及其两家中国合资企业今年在华汽车销量有望达到90万辆，较去年增加7.1%。
丰田汽车在中国和第一汽车集团 及广州汽车集团 分别都组建有合资企业。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)