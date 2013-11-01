日本个股：丰田汽车10月在中国销量较上年同期大增80.6%

路透北京11月1日 - 日本丰田汽车 周五表示，该公司及两家中国合资企业10月在中国售出约82,400万辆汽车，较上年同期大幅增加80.6%。

9月时在华汽车销量同比增长63.5%，8月则下滑4.2%。

10月在华销量激增，部分是由于去年基期较低。去年9月中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。

今年1-10月，丰田在华售出约719,200万辆汽车，较上年同期增加4.9%。

丰田官员曾在8月表示，总公司及其两家中国合资企业今年在华汽车销量有望达到90万辆，较去年增加7.1%。