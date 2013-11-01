版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 14:58 BJT

国际油市：布兰特原油期货站上109美元，本周涨幅料创下两个月来最大

0607GMT，布兰特原油期货 上涨0.41美元至每桶109.25美元，此前结算价下跌1.02美元。

美国原油期货 上涨0.22美元至每桶96.60美元，不过本周该期约料连续第四周下跌，创下2012年6月以来最长跌势。

能源咨询公司IHS Energy Insight的副总裁Victor Shum称，“最新数据显示，中国将采取措施确保经济成长维持在政府设定的7.5%目标。”

“利比亚和伊拉克供应疑虑也将继续支撑油市。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王翔琼/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐