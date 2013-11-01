更新版 1-离岸人民币：加国卑诗省一年点心债2.25%定价，央行及官方标得六成

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(新增标售细节及评论)
路透香港11月1日 - 根据路透周五所获文件，离岸首次外国政府点心债--加拿大卑诗省（英属哥伦比亚省，British Columbia）一年期债券以2.25%定价，较指导利率2.35%低了10基点(bp)，其中外国央行以及官方机构标走六成。
该期券共发行25亿元人民币，共有42个帐户、40亿元资金追逐，其中央行及官方机构共获得62%，基金及资产管理标得18%，企业标得10%，银行7%，私人银行3%。
在区域别，亚洲投资人占59%，美国40%，欧洲1%。
市场人士表示，该期券利率虽然不算太高，但因为发行人具有AAA评等，是离岸市场少见的高评级债券，获得注重资产风险的投资人认购。
该期点心债将在11月13日交割，2014年11月13日到期，并于卢森堡挂牌。此期券由汇丰独家承销，中银及工银共同管理。
卑诗省去年底即表达有意发行点心债，当时计划的发行年期为2-3年，初步集资5亿元人民币，该省官员曾表示，集资所得将以掉期兑换成加元。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)