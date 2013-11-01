更新版 1-离岸人民币：加国卑诗省一年点心债2.25%定价，央行及官方标得六成

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路透香港11月1日 - 根据路透周五所获文件，离岸首次外国政府点心债--加拿大卑诗省（英属哥伦比亚省，British Columbia）一年期债券以2.25%定价，较指导利率2.35%低了10基点(bp)，其中外国央行以及官方机构标走六成。

该期券共发行25亿元人民币，共有42个帐户、40亿元资金追逐，其中央行及官方机构共获得62%，基金及资产管理标得18%，企业标得10%，银行7%，私人银行3%。

在区域别，亚洲投资人占59%，美国40%，欧洲1%。

市场人士表示，该期券利率虽然不算太高，但因为发行人具有AAA评等，是离岸市场少见的高评级债券，获得注重资产风险的投资人认购。

该期点心债将在11月13日交割，2014年11月13日到期，并于卢森堡挂牌。此期券由汇丰独家承销，中银及工银共同管理。