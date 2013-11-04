台湾经济指标预测--11月4日至11月20日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *11月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,126.11亿美元 11/5 0830 消费者物价 10月 -- +0.83% 指数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- -7.0% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.0% 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.18% *11月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/25 1600 工业生产 10月 -- +1.06% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.54% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.58%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)