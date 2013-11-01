版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 15:19 BJT

日股业绩：日产汽车下修全年获利预估，受召回及亚洲销售减缓影响

路透东京11月1日 - 以销量计日本第二大汽车制造商--日产汽车 周五调降全年净利预估将近20%，受到中国及东南亚市场销售减缓，以及9月时召回汽车所影响。

日产预计，2014年3月止财年净利料为3,550亿日圆(36.2亿美元)，低于先前预估的4,200亿日圆。

日产7-9月季度业绩好于预期，净利成长2%，受惠于新款660 cc迷你车在日本销售畅旺，以及美国市场汽车需求仍然强劲。

第二季净利总额为1,078亿日圆，上年同期为1,060亿日圆。汤森路透I/B/E/S访问六位分析师的平均预估为904亿日圆。(完) (编译 李婷仪 审校 王翔琼/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐