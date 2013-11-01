日股业绩：日产汽车下修全年获利预估，受召回及亚洲销售减缓影响

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透东京11月1日 - 以销量计日本第二大汽车制造商--日产汽车 周五调降全年净利预估将近20%，受到中国及东南亚市场销售减缓，以及9月时召回汽车所影响。
日产预计，2014年3月止财年净利料为3,550亿日圆(36.2亿美元)，低于先前预估的4,200亿日圆。
日产7-9月季度业绩好于预期，净利成长2%，受惠于新款660 cc迷你车在日本销售畅旺，以及美国市场汽车需求仍然强劲。
第二季净利总额为1,078亿日圆，上年同期为1,060亿日圆。汤森路透I/B/E/S访问六位分析师的平均预估为904亿日圆。(完) (编译 李婷仪 审校 王翔琼/张明钧)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)