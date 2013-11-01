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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 15:36 BJT

全球金市：现货金接近两周低位，受美元走强和美经济数据打压

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1324.61 1.42 +0.11 -20.90

现货银 21.91 0.06 +0.27 -27.64

现货铂金 1449.99 1.49 +0.10 -5.54

现货钯金 738.23 3.23 +0.44 6.68

COMEX期金 1324.50 0.80 +0.06 -20.96 11900

COMEX期银 21.93 0.06 +0.29 -27.64 4305

汇率

欧元/美元 1.3550

美元/日圆 97.94

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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