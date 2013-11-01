全球金市：现货金接近两周低位，受美元走强和美经济数据打压

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1324.61 1.42 +0.11 -20.90
现货银 21.91 0.06 +0.27 -27.64
现货铂金 1449.99 1.49 +0.10 -5.54
现货钯金 738.23 3.23 +0.44 6.68
COMEX期金 1324.50 0.80 +0.06 -20.96 11900
COMEX期银 21.93 0.06 +0.29 -27.64 4305
汇率
欧元/美元 1.3550
美元/日圆 97.94
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)