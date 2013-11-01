表格：外资在韩国股市买超1,575亿韩元

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透首尔11月1日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,575亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 1日 157.5 -70.7 -88.8
10月31日 -27.3 -228.9 240.5
10月30日 149.4 -67.2 -82.0
10月29日 124.5 -91.0 -33.4
10月28日 117.4 -31.6 -105.9
10月25日 12.3 -179.9 177.5
10月24日 117.5 -149.0 23.7
10月23日 592.0 -717.8 127.9
10月22日 156.1 -6.7 -131.4
10月21日 194.2 -201.9 14.7
10月18日 305.8 -162.8 -127.6
10月17日 293.2 -232.8 -31.8
10月16日 208.1 -138.1 -40.3
10月15日 323.3 -69.2 -184.3
10月14日 196.6 -243.9 57.0
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本月以来 157.5 -70.7 -88.8
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今年以来 5,459.8 1,419.1 -5,124.9
---------------------------------------------(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)