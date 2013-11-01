版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 21:14 BJT

美国数据：10月制造业PMI终值降至51.8，创一年最低

Markit首席分析师Chris Williamson称，产出和整体增长放缓可能受到10月上半月政府关门的影响。

10月企业雇聘活动提速，该分项指数从51.3升至52.7。

Williamson称，这可能暗示10月制造业增长遇阻可能只是暂时的。

1400GMT，美国供应管理协会将公布其10月制造业PMI。两份调查采用不同的计算方法。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐