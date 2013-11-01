中国期市：沪铜收高并站上52,000元关口，PMI向好提振需求预期

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 52,240 0.79 269,706 黄金(au) 1312 261.85 -1.34 71,148 螺纹钢 (rb) 1405 3,671 0.93 1,326,042 橡胶 (ru) 1405 19,920 0.89 132,120 大商所 豆粕 (m) 1405 3,228 -0.19 1,451,696 豆油 (y) 1405 7,302 1.25 873,958 焦炭 (j) 1405 1,625 1.18 249,258 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,209 0.33 335,756 棉花 (cf) 1405 18,700 0.24 47,706 中金所 沪深300(if) 1311 2,391.4 0.64 66,181 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)