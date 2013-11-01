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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 15:49 BJT

中国期市：沪铜收高并站上52,000元关口，PMI向好提振需求预期

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     52,240      0.79      269,706 
         黄金(au)     1312     261.85     -1.34       71,148 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,671      0.93    1,326,042 
         橡胶 (ru)    1405     19,920      0.89      132,120 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,228     -0.19    1,451,696 
         豆油 (y)     1405      7,302      1.25      873,958 
         焦炭 (j)     1405      1,625      1.18      249,258 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,209      0.33      335,756 
         棉花 (cf)    1405     18,700      0.24       47,706 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,391.4      0.64       66,181 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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