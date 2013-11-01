中国期市：沪铜收高并站上52,000元关口，PMI向好提振需求预期

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 52,240 0.79 269,706 黄金(au) 1312 261.85 -1.34 71,148 螺纹钢 (rb) 1405 3,671 0.93 1,326,042 橡胶 (ru) 1405 19,920 0.89 132,120 大商所 豆粕 (m) 1405 3,228 -0.19 1,451,696 豆油 (y) 1405 7,302 1.25 873,958 焦炭 (j) 1405 1,625 1.18 249,258 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,209 0.33 335,756 棉花 (cf) 1405 18,700 0.24 47,706 中金所 沪深300(if) 1311 2,391.4 0.64 66,181 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)