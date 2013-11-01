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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 15:43 BJT

韩国债市：公债价格收低，追随美国公债疲态

路透首尔11月1日 - 韩国公债价格周五收低，尾随隔夜美国公债疲态，因数据显示，近期美国政府停摆对成长动能造成的伤害可能并没有预期那么大。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收报3.45%，周四收盘价为3.398%。

12月三年期公债期货 收低0.08点，报105.92。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.92 106.00

10年期公债收益率 3.450% 3.398%

五年期公债收益率 3.087% 3.050%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 高琦)
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