《技术分析》中国股市沪综指短线料转入区间震荡

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
作者 曾祥进
路透北京11月1日 - 中国股市沪综指 本周先抑后扬，整体呈现技术性反弹走势，但高度和及延续性较为有限。技术指标显示，大盘在短线超卖状态下仍有继续寻求反弹的要求，但上档尤其是年线处（2,173）已形成较大技术压力，而下档2,100点的中线支撑依旧有效，料大盘短线将转入区间震荡走势，下周末召开十八届三中全会前的维稳要求，亦会暂时淡化技术面的主导作用。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/faf44v)
沪综指周初出现大幅震荡，多空分歧激化，股指一度跌破2,100点不仅令短期技术指标明显超卖，更引发中线多头的护盘拉升，但因市场气氛偏淡使得反弹高度有限，目前股指仍处年线（2,173点）下方，多空双方暂时料在其与2,100之间僵持拉锯，而中国股市特有的重要政治事件前的市场维稳，也使得大盘暂时维持窄幅震荡，成为市场参与者的共识。
均线系统显示，沪指本周最高反弹幅度仅越过5日均线，上档20日和年线的双重技术压力（2173-2180点）仍然巨大，难以有效突破，均线系统继续向淡可能性大，股指则料暂围绕5日均线附近做窄幅震荡。
技术指标方面，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）于超卖区有所回升，BOLL（布尔通道）下轨被击穿后股指反弹其上，但下轨目前延续下行趋势，将逐步接近2,100点，预示该点位还会遭遇考验，而MACD（平滑异同移动平均线）仍下行，显示大盘的跌势并未终结，短线反弹行情结束之后仍有二次下探要求。
此外，从成交量能看，整体萎缩迹象开始显现，在未来大盘震荡过程中这一趋势若继续强化，特别是沪市单日成交在800亿元以下延续时间越长，则大盘动能将越发趋弱，仍须谨防久盘必跌的历史惯例。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/gaf44v)
沪综指本周收出带较长下影线的小阳周线，技术性反弹特征明显，盘中最高触及双头形态颈线，而5周均线和前次上升通道上轨目前均处于2,173点附近，与年线形成共振，压力相当巨大。
周均线系统显示，本周股指盘中一度下探中期走势生命线20周均线（2,100）下方，多方亦进行了明确护盘，但全周成交金额较上周下降逾两成，显示反弹仍属场内存量资金自救，双头形态继续威胁大盘的中长线走势。
综合月K线形态看，年线附近已经汇合了短中长期多种技术压力，大盘放量向上突破的几率不大，反之若持续缩量，并再度下破2,100点，则将继续延续2009年中以来的中长线下跌走势，大盘将再试2,000点下方前低。（完） (审校 黄凯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)