香港股市：收高创两月最大周线涨幅，受PMI数据和资金利率下滑提振

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 香港股市周五小幅收高，中国大陆金融类股受资金利率下滑提振，而两项采购经理人指数(PMI)指数均显示中国制造业活动强劲。
恒生指数 今天收高0.2%，本周上涨2.4%至23,249.8点，为截至9月20日当周以来最大单周涨幅。
恒生国企指数 周五攀升0.5%，本周涨4.9%，为9月6日当周涨5.2%以来的最大单周涨幅。
港股上涨但交易量疲弱，仅有63亿美元，较20日均值低16%。
中国官方和Markit/汇丰10月PMI表现强劲，有助于缓解增长疑虑。
大陆市场的短期资金利率周五触及逾一周以来低点，此前央行本周两次注入资金，缓解了6月资金紧张局面重现的忧虑。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)