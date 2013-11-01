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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 16:27 BJT

香港股市：收高创两月最大周线涨幅，受PMI数据和资金利率下滑提振

路透香港11月1日 - 香港股市周五小幅收高，中国大陆金融类股受资金利率下滑提振，而两项采购经理人指数(PMI)指数均显示中国制造业活动强劲。

恒生指数 今天收高0.2%，本周上涨2.4%至23,249.8点，为截至9月20日当周以来最大单周涨幅。

恒生国企指数 周五攀升0.5%，本周涨4.9%，为9月6日当周涨5.2%以来的最大单周涨幅。

港股上涨但交易量疲弱，仅有63亿美元，较20日均值低16%。

中国官方和Markit/汇丰10月PMI表现强劲，有助于缓解增长疑虑。

大陆市场的短期资金利率周五触及逾一周以来低点，此前央行本周两次注入资金，缓解了6月资金紧张局面重现的忧虑。(完)
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