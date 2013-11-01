路透调查：日本第三季经济或放缓，但消费者加大支出料提振第四季经济

“这比较像是在调整速度。因为今年上半年消费者支出增速无法维持住，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。“不过也没有理由认为消费会再次下滑。成长可以迅速反弹。”

路透访问25位分析师预估中值显示，日本7-9月经济料将比前季成长0.4%。

若真如此，则将是日本经济增速连续第二季放慢。此预估中值相当于环比年率成长1.6%。日本内阁府将在11月13日2350GMT公布数据。

路透调查预估，民间消费料将成长0.1%，低于前季的0.7%成长率。因日股下跌打压了消费信心。

日本将在明年4月将消费税从5%提高至8%，预计这将更加刺激消费者在10-12月加速花钱。