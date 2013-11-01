路透调查：日本第三季经济或放缓，但消费者加大支出料提振第四季经济

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
“这比较像是在调整速度。因为今年上半年消费者支出增速无法维持住，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。“不过也没有理由认为消费会再次下滑。成长可以迅速反弹。”
路透访问25位分析师预估中值显示，日本7-9月经济料将比前季成长0.4%。
若真如此，则将是日本经济增速连续第二季放慢。此预估中值相当于环比年率成长1.6%。日本内阁府将在11月13日2350GMT公布数据。
路透调查预估，民间消费料将成长0.1%，低于前季的0.7%成长率。因日股下跌打压了消费信心。
日本将在明年4月将消费税从5%提高至8%，预计这将更加刺激消费者在10-12月加速花钱。
本项调查显示，国外需求料将为7-9月经济成长率带来0.4个百分点的负作用，上季为贡献0.2个百分点。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)