亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第二日，因中国制造业活动改善未提供支撑

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
据路透大宗商品和能源技术面的市场分析师王涛，通过波浪理论分析，始于2012年8月低点205.60日圆的反弹尚未结束。
他说道，“六个月期合约或许会最终来到357.20日圆，不过稳妥点说，当前的目标是306.70日圆，这是始于6月低点225日圆的上升C浪的61.8%费波纳奇回档技术位。”
“但是我们也要为意外做好准备，若合约跌破250日圆，则可能崩跌至2008年低点99.80日圆。”
上海交投最活跃的橡胶5月合约 上涨175元人民币，收报每吨19,920元。
新加坡商品交易所12月期胶最新报每公斤228.50美分，上涨0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王翔琼/艾茂林)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)