亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第二日，因中国制造业活动改善未提供支撑

据路透大宗商品和能源技术面的市场分析师王涛，通过波浪理论分析，始于2012年8月低点205.60日圆的反弹尚未结束。

他说道，“六个月期合约或许会最终来到357.20日圆，不过稳妥点说，当前的目标是306.70日圆，这是始于6月低点225日圆的上升C浪的61.8%费波纳奇回档技术位。”

“但是我们也要为意外做好准备，若合约跌破250日圆，则可能崩跌至2008年低点99.80日圆。”

上海交投最活跃的橡胶5月合约 上涨175元人民币，收报每吨19,920元。

新加坡商品交易所12月期胶最新报每公斤228.50美分，上涨0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王翔琼/艾茂林)