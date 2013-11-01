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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 17:53 BJT

中港贸易：香港9月出口内地黄金总量按月跌11%，同期进口跌逾七成

路透香港11月1日 - 香港政府统计处数据显示，9月份香港对中国内地的黄金总出口为116,306公斤(116.306吨)，按月减少11.5%；但期内自中国进口黄金大幅减少，故月内由香港净流入中国的黄金总量与8月份基本持平。

据统计处提供的数据，9月由香港出口往中国的黄金数量为12,816公斤，转口至中国的数量为103,490公斤；8月分别为13,170公斤和118,204公斤。

月内自中国进口的黄金数量为5,392公斤，比8月的20,869公斤锐降74%。9月份由香港净流入中国的黄金总量为110,914公斤，与8月的110,505公斤基本持平。

现货金 于9月份累计跌约5%，其后对国政府于10月1日开始停摆，金价反覆下跌，跌到每盎司1,300美元下方。本周现货金可能下跌2%，为三周来首见下跌，关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持经济刺激措施的预期在市场中体现。 （完） (记者 梁慧仪；审校 毕晓雯)
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