中港贸易：香港9月出口内地黄金总量按月跌11%，同期进口跌逾七成

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 香港政府统计处数据显示，9月份香港对中国内地的黄金总出口为116,306公斤(116.306吨)，按月减少11.5%；但期内自中国进口黄金大幅减少，故月内由香港净流入中国的黄金总量与8月份基本持平。
据统计处提供的数据，9月由香港出口往中国的黄金数量为12,816公斤，转口至中国的数量为103,490公斤；8月分别为13,170公斤和118,204公斤。
月内自中国进口的黄金数量为5,392公斤，比8月的20,869公斤锐降74%。9月份由香港净流入中国的黄金总量为110,914公斤，与8月的110,505公斤基本持平。
现货金 于9月份累计跌约5%，其后对国政府于10月1日开始停摆，金价反覆下跌，跌到每盎司1,300美元下方。本周现货金可能下跌2%，为三周来首见下跌，关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持经济刺激措施的预期在市场中体现。 （完） (记者 梁慧仪；审校 毕晓雯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)