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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 16:18 BJT

英国金融：苏格兰皇家银行计画成立内部坏帐银行，获财政大臣欧思邦支持

路透伦敦11月1日 - 苏格兰皇家银行 正成立内部的“坏帐银行”，以管理缩减高风险资产的过程；此前英国政府不再要求这家由国家支持的银行进行全面分拆。

英国政府目前持有该行81%股权，希望该行能够扩大对小型企业借款，并称新的架构应有助于达成此事。

苏格兰皇家银行周五表示，明年将把380亿英镑(610亿美元)的贷款转入一个新成立的“资本解决方案部门”(capital resolution division)，而这将会活化100-110亿英镑的资本。

该行指出，英国金融监管机构近几个月来已经清楚表示，期望该行将持有更多资本，因此出售或降低不良资产的行动将更形重要。

苏皇表示，快速降低资产将会加速及扩大贷款损失，而该行预期将在当前季度提列40-45亿英镑的额外减损费用。

英国财政大臣欧思邦表示，“在这新的方向下，苏皇将会果断处理过往问题，做法是把不良资产与优良资产隔离开来，并将不良贷款放在坏帐银行下。”

苏皇指出，目前计画到2015年底时核心资本比率为11%，2016年底时则为12%，较当前水准高出3个百分点。

苏皇将会加速分拆对Citizens银行的投资，规划明年进行部分首次公开上市(IPO)。

苏皇表示，该行正配合与多国政府及监管机构针对多家银行发起的外汇交易活动调查，同时也正在检视“与特定外汇指标价格及外汇交易活动”有关的通讯及程序。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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