英国金融：苏格兰皇家银行计画成立内部坏帐银行，获财政大臣欧思邦支持

路透伦敦11月1日 - 苏格兰皇家银行 正成立内部的“坏帐银行”，以管理缩减高风险资产的过程；此前英国政府不再要求这家由国家支持的银行进行全面分拆。

英国政府目前持有该行81%股权，希望该行能够扩大对小型企业借款，并称新的架构应有助于达成此事。

苏格兰皇家银行周五表示，明年将把380亿英镑(610亿美元)的贷款转入一个新成立的“资本解决方案部门”(capital resolution division)，而这将会活化100-110亿英镑的资本。

该行指出，英国金融监管机构近几个月来已经清楚表示，期望该行将持有更多资本，因此出售或降低不良资产的行动将更形重要。

苏皇表示，快速降低资产将会加速及扩大贷款损失，而该行预期将在当前季度提列40-45亿英镑的额外减损费用。

英国财政大臣欧思邦表示，“在这新的方向下，苏皇将会果断处理过往问题，做法是把不良资产与优良资产隔离开来，并将不良贷款放在坏帐银行下。”

苏皇指出，目前计画到2015年底时核心资本比率为11%，2016年底时则为12%，较当前水准高出3个百分点。

苏皇将会加速分拆对Citizens银行的投资，规划明年进行部分首次公开上市(IPO)。