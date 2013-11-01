金属期市：伦铜上涨料创六周以来最大单周涨幅，中国制造业数据强劲

“这就像是给价格提供了一个支撑点，不过考虑到(美国和中国制造业成长数据)都没有大幅上升，我不认为铜价也会大涨。”

0728GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，报每吨7,293美元，抹去上日约0.5%的跌幅。

铜价周四曾创下一周高点7,300美元，但仍保持着8月初迄今的7,000-7,420美元区间内。

上海期交所主力1月期铜合约 攀升0.79%，收在每吨52,240元人民币，盘中曾触及逾一周高点52,290元人民币。

美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面，给经济成长增添了乐观信号。 。

美元应声上涨，大宗商品涨势则受到抑制，因商品价格相对于持有其他货币的投资者而言变得更加昂贵。

JX Holdings Inc 旗下Pan Pacific Copper一位发言人周五表示，该公司预测2014年中国买家支付的铜溢价整体将在123美元，较今年高出45%，反映出明年铜需求强劲的预期。

其他金属方面，镍在10月表现超群，涨幅超过4%，因印尼计划明年实施出口禁令前，投资者增加仓位。(完)

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