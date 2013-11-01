金属期市：伦铜上涨料创六周以来最大单周涨幅，中国制造业数据强劲

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
“这就像是给价格提供了一个支撑点，不过考虑到(美国和中国制造业成长数据)都没有大幅上升，我不认为铜价也会大涨。”
0728GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，报每吨7,293美元，抹去上日约0.5%的跌幅。
铜价周四曾创下一周高点7,300美元，但仍保持着8月初迄今的7,000-7,420美元区间内。
上海期交所主力1月期铜合约 攀升0.79%，收在每吨52,240元人民币，盘中曾触及逾一周高点52,290元人民币。
美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面，给经济成长增添了乐观信号。 。
美元应声上涨，大宗商品涨势则受到抑制，因商品价格相对于持有其他货币的投资者而言变得更加昂贵。
JX Holdings Inc 旗下Pan Pacific Copper一位发言人周五表示，该公司预测2014年中国买家支付的铜溢价整体将在123美元，较今年高出45%，反映出明年铜需求强劲的预期。
其他金属方面，镍在10月表现超群，涨幅超过4%，因印尼计划明年实施出口禁令前，投资者增加仓位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)