中国金融：上班族比小微企业更易获得银行贷款--调研报告

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 基于海量在线金融搜索数据整理的一份研究报告显示，中国的普通上班族比中小企业主更容易从银行拿到贷款，小微企业融资难、融资贵依旧是互联网金融行业亟待解决的难题。
中关村互联网金融行业协会和融360研究院近日联合发布《2013年中国信贷搜索现状》，该研究报告基于在线金融搜索平台融360今年前三季度86个城市、2亿多次用户搜索及100万用户申请数据。
研究报告称，63%的上班族符合银行的贷款资质要求；而70%的个体户和55%的中小企业主无法从银行得到贷款。 研究发现，在整个上班族群体中，公务员及事业单位、大型国企、跨国公司的上班族符合银行贷款资质要求的占比远高于平均水平。公务员、医生、教师和企业员工被认为收入比一般小企业主、个体户的收入更稳定，还款来源更有保障，贷款会更倾向他们。 相对来说，小微企业很难获得银行的青睐。数据显示，每月经营流水在5万元人民币以下的小微企业是经营贷款的主要需求群体，占比高达62%。然而其中仅有17%的申请企业明确符合银行资质要求。每月流水5-10万的企业资质符合率则上升到63%，10万及以上的则超过66%。这表明企业经营稳定之后，贷款资质随之提高。 另外，研究显示，华南地区的小微企业贷款饥渴度远远大于华北和西北地区。贷款饥渴度是指没有通过贷款审批的数量占贷款申请总数的比例，以此衡量，国内贷款饥渴度最高的五个城市分别为广东中山、广东惠州、浙江杭州、浙江宁波、广东佛山。
报告指出，这些城市经济起步较早，民营经济发达，小微企业众多，郊区和城区经济差别小。发达的经济需要相应的金融服务，然而由于国有商业银行基层网点撤并，贷款权限上收，以及当地网点主要吸收存款，转移了金融服务重点。相对而言，村镇银行和小额信贷机构由于自身力量有限，无法有效满足需求。
报告称，在银行风险控制和成本管理面前，任何支持小微企业的口号都显得苍白无力。调研发现，小微企业的资金需求强烈，且有意愿支付偏高的成本，但是其经营的高风险性、小微企业的高分散性，资金管理缺乏规范性，使得大量小微企业止步于银行严格的风控条件前。比如银行普遍要求申请人有厂房、住宅、商铺等抵押物，要求有一定的经营年限，以及本地户口。
上线近两年的融360，主要业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，目前覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额为逾百亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)